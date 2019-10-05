"Будем разносить так, что будут лететь тряпки": Беринчик рассказал о грядущем бое

Денис Беринчик / Фото: Instagram

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Украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе против мексиканца Патрицио Лопес Морено. Накануне боя Денис рассказал о своей подготовке и о своем фирменном выходе на ринг. Мы проводим онлайн вечера бокса в Броварах 5 октября.

"Будем разносить так, что будут лететь тряпки. Я обещаю. На тренировках я был зверем", – отметил боксер.

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Выход будет эпатажный, очень крутой, зрелищный и в 15 раз круче, чем когда я выходил зеком. Никто в мире так не выходит", – рассказал Денис.

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Напомним, что сегодня вечером незабываемое боксерское шоу ждет зрителей и в Броварах. Генеральный директор К2 Александр Красюк рассказал "Сегодня" о трех крутых поединках субботнего вечера.

Как мы писали ранее, другой украинский боксер, Усик, показал, как танцует за рулем своей дорогой машины. Александр "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик танцует за рулем машины

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