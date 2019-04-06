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"Будет править, как Кличко": Усику нагадали, что ждет его в хэвивейте

Сегодня, 10:47

Промоутер Александра Усика спрогнозировал его будущее после перехода в супертяжи

Владимир Кличко и Александр Усик
Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: Instagram
"Будет править, как Кличко": Усику нагадали, что ждет его в хэвивейте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5f5/92d/5c95f592d51ad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5f5/92d/5c95f592d51ad.png Бокс Промоутер Александра Усика спрогнозировал его будущее после перехода в супертяжи

Промоутер чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк уверен, что украинец сможет достичь успехов легендарных Виталия и Владимира Кличков супертяжелом весе.

"Усик привнесет в супертяжелый вес свои навыки олимпийского чемпиона и опыт бесспорного чемпиона в первом тяжелом весе. У него есть все, чтобы стать наследником великих братьев Кличко, объединить пояса и долгие годы править этим дивизионом, – сказал Александр Красюк. – Это увлекательное путешествие начнется 25 мая в бою с Карлосом Такамом".

Как мы сообщали, ранее была названа официальная дата первого боя украинца в новом весе. Поединок Александра Усика против африканца Карлоса Такама состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). В прямом эфире поединок покажет DAZN в США, а также Sky Sports в Британии. Продажа билетов начнется в среду.

Интересно, что 25 мая – знаковая дата в мире бокса. В этот день в 1965 году состоялся матч-реванш за титул чемпиона мира между Мохаммедом Али и Сонни Листоном. Легендарный Али, с которым по манере боксирования сравнивают сейчас Усика, выиграл тогда нокаутом в первом раунде.

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Тег бокс, Александр Усик, Карлос Такам, Александр Красюк

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Источники:

ESPN , Сегодня|Спорт

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