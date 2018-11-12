Будущее чемпиона: когда Усик вернется на ринг и в какой весовой категории

Чемпион мира взял время на отдых и раздумия – оставаться в крузервейте или переходить в супертяжелый вес

10 ноября Александр Усик в Манчестере нокаутом в восьмом раунде победил Тони Беллью и поставил жирную точку под успешным 2018 годом. Украинский боксер за предыдущие 11 месяцев успел объединить чемпионские пояса, стать абсолютным чемпионом мира и защитить все титулы. По мнению многих экспертов, соперников в крузервейте у Усика просто не осталось, дальше – только супертяжелый вес.

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Посудите сами, в первую пятерку рейтинга лучших боксеров крузервейта после Усика входят Майрис Бриедис, Мурат Гассиев, Кшиштоф Гловацки и Денис Лебедев. Первых троих Александр уже победил, а 39-летний Лебедев не кажется достойным оппонентом для нашего боксера, хотя и является обязательным претендентом на пояс WBC. В этом случае украинца может соблазнить разве что выгодное финансовое предложение из России. Ниже по рейтингу совсем малоизвестные персонажи.

Промоутер Усика Александр Красюк назвал еще одного претендента на бой с украинским чемпионом – это лучший боксер вне зависимости от веса 2017 года Андре Уорд. Правда, он завершил карьеру и ранее никогда не выступал в первом тяжелом весе, только раздумывал над этим. Но если он вернется...

С супертяжелым весом все намного интереснее – сейчас этот дивизион имеет двух чемпионов – Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера – а также с десяток громких имен, среди которых хорошо знакомые украинским болельщикам Тайсон Фьюри, Александр Поветкин, Кубрат Пулев. Кстати, Диллиан Уайт уже успел бросить вызов Усику. А Эдди Хирн, промоутер Джошуа, ранее как-то промолвился, что путь к его главной звезде лежит через Уайта.

"Бой с Джошуа за пояса следует заслужить. Что бы это было возможно, украинцу необходимо побить Тони Беллью, а потом еще и Диллиана Уайта", – сказал он. Что же, первый шаг Усик уже сделал.

Правда, соотечественники Усика в один голос советуют ему не спешить менять весовую категорию. Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров утверждают, что Саша слишком маленький для этого дивизиона.

Посмотреть на тех же Джошуа, Уайлдера. Джошуа – вообще машина. Саня, может, техничнее, но все 12 раундов с таким атлетом боксировать, нужно таким же быть.

Рост Усика 190 см, а размах рук – 198 см. История знает случаи, когда в хэвитвейте доминировали "мелкие" боксеры. Взять того же Майка Тайсона – он со своими 178 см роста стал легендой спорта.

Но сейчас Усику нужно будет противостоять двухметровому Уайлдеру с размахом рук в 211 см, а главная цель украинца Джошуа может размахнуться на 208 см. Если Усик с помощью "дополнительной порции макарошек" может набрать необходимый вес, то с габаритами ничего не поделаешь. Поэтому его команде нужно будет хорошенько поломать голову, чтобы принять правильное решение.

Пока не разговаривали обширно с промоутерами на эту тему. Посмотрим бой, порадуемся, запишем ошибки. Потом соберемся с командой обдумаем наши дальнейшие шаги. Отдых? Зачем отдыхать? Я не устал", – заявил по возвращении в Украину Усик.

Когда же состоится следующий бой Усика? Можно смело утверждать, что раньше февраля 2019-го Усика на ринге мы не увидим. Год выдался для него тяжелым, нужно отдохнуть как физически, так и морально. зато промоутер уже успел заявить, что в следующем году запланировано два поединка в супертяжелой весовой категории. Они пройдут в Англии или США, точно не в Украине.