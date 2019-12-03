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"Бум-бум-бум по украинцу! Чертов монстр": Леннокс Льюис назвал убойный козырь Руиса перед боем с Джошуа

3 декабря, 19:51

Считанные дни остаются до реванша супертяжей. Между тем эксперты не устают восхвалять удар толстяка Руиса

Летом Руис уничтожил Джошуа

Летом Руис уничтожил Джошуа / Фото: AFP

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис впечатлен ударной техникой чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руиса, которому предстоит защищать свои пояса в матче-реванше с Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Легендарный Леннокс Льюис вспомнил, как наблюдал за боем Энди Руиса против немца украинского происхождения Александра Димитренко в апреле этого года в Калифорнии. Руис победил тогда техническим нокаутом – Димитренко сдался после пяти раундов.

"Энди Руис бьет как чертов монстр. Когда сижу в рингсайде и смотрю на его бокс, то слышу только это: "Бум, бум, бум". Каждый раз, когда он бъет, я слышу эти удары. Я в восторге от такой техники. Я разговаривал с его бывшим тренером Фредди Роучем. Он говорит, что когда Руис худеет, то не так хорош. Не знаю. Мне кажется, если он похудеет к бою против Джошуа, то станет быстрее, а на силу его удара это никак не повлияет", – рассказал Льюис

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Смотрите, как Руис избивал Джошуа в июне

Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Эр-Рияде, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

Смотрите одну из "свежих" тренировок Энди Руиса

Энди Руис на тренировке Видео: Instagram

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бокс Леннокс Льюис Энтони Джошуа Энди Руис Александр Димитренко

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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