"Был членом банды и стрелял в людей": откровение легендарного боксера Майка Тайсона

"Желеный Майк" рассказал о причинах, которые подталкивают молодежь на криминальный путь жизни

Майк Тайсон. Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что в молодости был членом банды и стрелял в людей, но с приходом бокса в его жизнь, стал другим человеком. По словам Тайсона, молодежь не видит надежду на светлое будущее, поэтому выбирает криминальный путь жизни.

"У них просто нет надежды. Если бы они верили в себя, то не становились бы преступниками. Меня спас бокс: до занятия спортом я был уверен, что стану преступником и буду убивать людей. Я находился в такой же ситуации, как и нынешняя молодежь. В моей молодости были преступления, нападения, разбои. Я был членом банды и стрелял в людей. Но бокс изменил мою жизнь", – приводит слова боксера Metro.

52-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, на его счету 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений. Объявил о завершении карьеры в 2005 году.

Напомним, что пять лет назад Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой насильника. Легенда бокса в семилетнем возрасте был изнасилован, но в полицию не обратился.

Отметим, что Майк Тайсон впечатлен боксом украинского чемпиона Ломаченко. "Железный Майк" не колеблясь назвал Василия лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

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