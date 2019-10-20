Был риск кровоизлияния в мозг: врачи сообщили важную информацию о здоровье Гвоздика

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик, наконец, выписан из больницы. Напомним, в госпиталь украинец был доставлен каретой скорой помощи сразу после поражения от россиянина Артура Бетербиева. В том бою Гвоздик потерял титул чемпиона мира WBC, проиграв техническим нокаутом в 10-м раунде, при этом пропустив 49 силовых ударов в последние шесть минут боя.

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Удары Бетербиева были точнее / Фото: Getty Images

"Все чисто, – заявил ESPN в воскресенье Тедди Атлас, тренер Гвоздика, который сопровождал его в больнице. – Никакого кровотечения (в мозг) или чего-то еще. Слава Богу, как сказали врачи, только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Но мы должны были быть уверены"

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Тем временем промоутер украинца Боб Арум уже начал поиски следующего соперника – новым визави Гвоздика может стать Хильберто Рамирес. Поединок с мексиканцем мог состояться еще в сентябре, но от него отказались из-за перспективы встречи с Бетербиевым.

Продолжают верить в нашего полутяжа его друзья и близкие. "Гвоздик себя еще проявит, ведь он наш чемпион", – заявил депутат-борец Жан Беленюк.

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Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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