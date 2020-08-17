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"Было очень вдохновляюще": Владимир Кличко познакомился с 95-летней бабушкой в селе

17 августа, 20:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый спортсмен продолжает путешествовать по украинской глубинке

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает искать вдохновение в украинской глубинке. Как мы писали ранее, Кличко сбежал в село от шума и суеты мегаполисов. Боксер писал, что это лучший способ сосредоточиться на себе и прояснить голову. А сегодня Владимир на своей странице в Instagram поделился историей о знакомстве с 95-летней бабушкой.

"Так приятно поддерживать связь и разговаривать с людьми, независимо от возраста и места!.. Здесь, в сельской местности Украины, я познакомился с этой замечательной 95-летней женщиной. Было очень вдохновляюще услышать ее истории и просто узнать ее точку зрения и проблемы в жизни", – написал Кличко на своей странице.

INSTAGRAM
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Подписчики назвали поступок украинца "красивым и скромным", а одна из фанаток отметила, что Владимир еще и "очаровательный мужчина".

Ранее мы сообщали, что Кличко померился бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов. Знаменитый украинский боксер снова продемонстрировал, что в свои 44 года пребывает в отличной физической форме.

Напомним, что Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг. Знаменитый украинец выступил в роли тренера для легендарного американского боксера.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс боксер Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

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