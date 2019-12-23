Быстрее, чем горячие пирожки: возвращение Макгрегора вызвало небывалый ажиотаж среди фанатов

Фанаты раскупили билеты на бой буквально за день

Макгрерор

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Билеты на турнир UFC 246, где главным событием выступит бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дональдом Серроне раскупили за один день.

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Выручка от продажи билетов составила 10 миллионов долларов. Турнир UFC 246 состоится 18 января в Лас-Вегасе. Минимальная цена билета – 300 долларов.

Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне проиграл в двух последних боях: против Тони Фергюсона в июне и Джастина Гэтжи в сентябре

Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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