Бывшего чемпиона ЮАР по боксу насмерть забили камнями за воровство

Сегодня, 10:39

Бывший спортсмен пристрастился к наркотикам и "думал только о том, чтобы получить новую дозу"

Фото boxing rusboxing.ru
Фото boxing rusboxing.ru

10 лет назад южноафриканец Манелиси "Leli" Мбиласе (11-4-1, 2 КО) стал чемпионом страны, а в прошлую пятницу, 27 июля, его жизнь оборвалась самым жестоким образом. Боксера забили камнями разгневанные жители района NU3 в поселке Мдантсане, пригороде Ист-Лондона (ЮАР), пишут местные СМИ.

Причина суда Линча над 42-летним бывшим боксером, который не выходил в ринг девять лет, заключается в том, что местные жители считали Мбиласе лидером банды из соседнего района NU1, грабившей пригородные поезда.

В день инцидента его обвинили в ограблении двух ехавших на работу женщин. По рассказу жертв, Манелиси и двое других мужчин наставили на них ножи и забрали сумки. Местные жители проснулись в шесть утра из-за криков женщин о помощи. Разгневанные люди не смогли догнать двух воров, но вот Манелили нашли в зарослях буша, когда он пытался переодеться и спрятать похищенную сумку.

По словам очевидцев начавшегося избиения, людей "больше всего привело в ярость то, что эти воры грабили людей на чужом районе". Большинство нападавших были женщинами. В итоге избитого злоумышленника погрузили в тачку и притащили его под местную мэрию "в назидание другим".

Избитого экс-боксера полицейские и медики едва "отбили" у людей, которые собирались облить его бензином и сжечь, и забрали в больницу, где он скончался.

Брат умершего заявил, что тот пристрастился к наркотикам и "думал только о том, чтобы получить новую дозу".

"Теперь, когда мы начали сопротивляться, мы будем и дальше их бить, потому что устали бояться по пути на работу и с нее", – заявила одна из местных жительниц.

Напомним, что недавно 18 летняя сноубордистка из Великобритании покончила с собой на следующий день после дня рождения.

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Также сообщалось, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.
бокс, боксер

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Источник:

vringe.com

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