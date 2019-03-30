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Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

Сегодня, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой Бокс У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

Калифорнийская атлетическая комиссия аннулировала лицензию экс-претендента в супертяжелом весе Кубрата Пулева (27-1, 14 КО). Болгарскому боксему, которого пять лет назад нокаутировал Владимир Кличко, приказано явиться в комиссию для обсуждения инцидента с журналисткой Дженни Суше: Пулев поцеловал девушку без ее согласия прямо во время интервью и якобы схватил ее за ягодицы после записи беседы.

"Эта ситуация задела меня. Кубрат Пулев повел себя непрофессионально. Я не давала повода себя лапать и не позволяла себя целовать - я работала на мероприятии как журналист. Уже после интервью он снова подошел ко мне и схватил меня за ягодицы, когда я складывала вещи в рюкзак. Потом он рассмеялся и ушел", – заявила Дженни Суше, которая собирается подать в суд на боксера за сексуальные домогательства.

Сам Пулев своей вины не видит и назвал представительницу СМИ "подругой". Дженни Суше по этому поводу отметила: "Он говорит, что дружит со мной. Да, мы знали друг друга раньше, но никогда не дружили".

Как сообщалось ранее, Усику готовят дебют в супертяжелом весе годовщину скандального боя Мохаммеда Али.

Также сообщалось, что Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов.

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Тег бокс, Кубрат Пулев

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Сегодня|Спорт

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