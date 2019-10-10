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Бывшего соперника Усика могут посадить в тюрьму из-за уголовного преступления

10 октября, 21:18

Тайрон Спонг может сесть за решетку на месяц

Тайрон Спонг

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

Нидерландский боксер Тайрон Спонг, который должен был драться с Александром Усиком, подозревается в уголовных преступлениях. Ранее мы рассказывали, что Усик на открытой тренировке боксировал с мячиком и кланялся публике.

Смотрите анонс боя Усик – Уизерспун:

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Отмечается, что пума Спонга вырвалась из дома боксера и бродила по улицам Северной Флориды. Жители были очень взволнованы из-за появления большего хищника возле своих домов и вызвали специальную службу, которая усыпила животное.

Спонга обвиняют в том, что он позволил пуме сбежать, держал животное дома без разрешения и в слишком маленькой клетке. На боксера подали 23 обвинения, каждое из которых может потянуть на штраф в 500 долларов или на 60 дней за решеткой.

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Кроме того, Усик вызвал на бой Уайлдера. "Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я – лучший супертяжеловес в мире", – заявил Усик.

Ударные серии из тренировочного лагеря Усика:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: BoxingScene

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