Бывшего тренера Усика и Кличко избили в США: у него переломы лицевых костей

Бывшего тренера украинских боксеров-чемпионов Владимира Кличко и Александра Усика Джеймса Али Башира избили во время взвешивания перед боем Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) против Клариссы Шилдс (9-0, 2 КО). Во время мероприятия Башир повздорил с кем-то из команды Шилдс. После этого тренер ушел с трибуны, а спустя некоторое время на него напали неизвестные.

В результате драки Башир получил переломы лицевых костей. В воскресенье ему предстоит перенести операцию, а сам бой пришлось отменить.

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Во Всемирном боксерском совете отреагировали на инцидент и выразили уверенность, что "соответствующие органы будут в полной мере применять закон к этому прискорбному инциденту".

Отметим, что сейчас Башир работает с еще одним украинцем Владиславом Сиренко. По мнению тренера, же в следующем году украинец может стать чемпионом мира в хэвивейте.

"Мне нравится та работа, которую я проделал с Александром Усиком. Работа с ним дала большой толчок моей карьере. И я пытаюсь повторить этот процесс с Владом Сиренко и довести его до титула чемпиона мира", – рассказывал в интервью Джеймс Али Башир.

Смотрите, как тренируется бывший подопечный Башира Александр Усик:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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