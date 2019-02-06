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Бывшие соперники Усика встретятся в полуфинале WBSS

Сегодня, 16:52

Организаторы Суперсерии определились с датой боя Бриедис - Гловацки

Афиша к бою. Фото: WBSS
Афиша к бою. Фото: WBSS.
Бывшие соперники Усика встретятся в полуфинале WBSS //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/af4/762/5c5af47620788.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/af4/762/5c5af47620788.png Бокс Организаторы Суперсерии определились с датой боя Бриедис - Гловацки

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), бой бывших чемпионов мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) Майриса Бриедиса (25-1, 18 КО) из Латвии и Кшиштофа Гловацки (31-1, 19 КО) из Польши состоится 15 июня на Arena Riga (Рига, Латвия), сообщает официальный сайт турнира. Во второй полуфинальной паре встретятся Юниэр Дортикос и Эндрю Табити.

"Не могу дождаться возможности завоевать пропуск в финал турнира. У нас в Латвии состоится еще один праздник бокса, который увидят люди во всем мире. И который подарит мне второй шанс сделать то, что мне не удалось в первом сезоне. Сделать это здесь, перед моими болельщиками", – поделился ожиданиями от боя Бриедис.

Также не дождется поединка Гловацки: "Жду не дождусь, как выйду в ринг в Риге. Уверен, я одержу верх над Майрисом 15 июня, а затем и вовсе выиграю турнир и получу свой Muhammad Ali Trophy!"

Напомним, что Гловацки и Бриедис имеют в послужном списке по одному поражению – оба в свое время уступили украинцу Александру Усику и отдали ему чемпионские пояса.

Ране мы писали, что украинец Виктор Постол может выступить в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Белорус Иван Баранчик отказался участвовать в турнире из-за денег.

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Тег бокс, Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, WBSS

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vringe.com

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