Бывшие соперники Усика встретятся в полуфинале WBSS
Организаторы Суперсерии определились с датой боя Бриедис - Гловацки
Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), бой бывших чемпионов мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) Майриса Бриедиса (25-1, 18 КО) из Латвии и Кшиштофа Гловацки (31-1, 19 КО) из Польши состоится 15 июня на Arena Riga (Рига, Латвия), сообщает официальный сайт турнира. Во второй полуфинальной паре встретятся Юниэр Дортикос и Эндрю Табити.
"Не могу дождаться возможности завоевать пропуск в финал турнира. У нас в Латвии состоится еще один праздник бокса, который увидят люди во всем мире. И который подарит мне второй шанс сделать то, что мне не удалось в первом сезоне. Сделать это здесь, перед моими болельщиками", – поделился ожиданиями от боя Бриедис.
Также не дождется поединка Гловацки: "Жду не дождусь, как выйду в ринг в Риге. Уверен, я одержу верх над Майрисом 15 июня, а затем и вовсе выиграю турнир и получу свой Muhammad Ali Trophy!"
Напомним, что Гловацки и Бриедис имеют в послужном списке по одному поражению – оба в свое время уступили украинцу Александру Усику и отдали ему чемпионские пояса.
Ране мы писали, что украинец Виктор Постол может выступить в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Белорус Иван Баранчик отказался участвовать в турнире из-за денег.
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