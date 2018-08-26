Бывший боксер предотвратил захват самолета во Франции

Тарик Сахибеддин повалил на пол и связал пассажира, который хотел заставить пилотов изменить курс

Двукратный чемпион Франции по боксу Тарик Сахибеддин нейтрализовал авиадебошира, который попытался захватить самолет, следовавший из Мюнхена в Париж. Как рассказал журналист Арно Ромеро на свой странице в Facebook, пассажир самолета проявлял агрессию и пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс. Однако 46-летний Сахибеддин помешал угонщику, он повалил дебошира на землю и связал его, что позволило успешно продолжить полет.

После приземления борта в парижском аэропорту имени Шарля-де-Голля преступника передали правоохранительным органам, а Сахибеддин удостоился оваций от других пассажиров и экипажа, отметил журналист.

Уроженец Марокко Тарик Сахибеддин родился 22 октября 1971 года. В своей профессиональной карьере боксер провел 23 боя, в которых одержал 12 побед, из них две нокаутом, и потерпел 11 поражений.

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