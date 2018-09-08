Бывший чемпион мира по боксу осужден на 10 лет за связи с мафией

Кроме этого Хурцидзе также инкриминируют мошенничество в игорном бизнесе

Экс-"временный" чемпион мира по версии WBО в среднем весе уроженец Кутаиси (Грузия) Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 KO) в июне был признан виновным по делам о рэкете и мошенничестве. По данным следствия, боксер был причастен к банде криминального авторитета и вора в законе Раждена Шулаи.

В руки следователям попало видео, на котором отчетливо видно, как Хурцидзе бьет некого человека по лицу, после чего то же самое делает Шулая, вымогая у того якобы украденные деньги. Следствие располагает и другими видео-доказательствами того, что Хурцидзе "заведовал силовиками" в организации Шулая.

По данным BoxingScene, Хурцидзе приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кроме вышеупомянутых обвинений, Хурцидзе также инкриминируют мошенничество в игорном бизнесе – якобы злоумышленники пытались взломать и перепрограммировать игровые автоматы в казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) и Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Кроме 10 лет тюремного срока Хурцидзе также получил два года административного надзора.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства. Четыре женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата.

Ранее мы сообщали, что российских призерок Олимпиады-2008 лишили медалей и дисквалифицировали за допинг. Апелляции Лебедевой и Абакумовой в Спортивном арбитражном суде были отклонены.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года. Спортсменка отказалась пройти внесоревновательный допинг-тест.