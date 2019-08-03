Давид Костецки / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу покончил с собой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8 2019-08-03T12:17:00+03:00 Бокс Спортсмену было 38 лет

Польский боксер и бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Давид Костецки совершил самоубийство. Об этом сообщает Polsat Sport.

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38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа. Костецки отбывал пятый срок. Поляк был признан виновным в организации преступной группировки и приговорен к пяти годам лишения свободы. Костецки оставалось два года до конца срока.

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В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде. Костецки выступал в полутяжелом весе. На его счету 39 побед и два поражения.

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, пять или шесть. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану, и он попадет по мне", – предположил украинец.

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