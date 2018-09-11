Бывший чемпион мира по боксу собрался в президенты США

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO американец Оскар Де Ла Хойя подумывает о том, чтобы баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

"С тех пор, как я стал профессиональным боксером, миллионы человек просили меня участвовать в выборах? Так почему бы мне не сделать это? Понятно ведь, что став президентом, только тогда ты достучишься до наибольшего числа людей. Я настроен серьезно, – говорит Де Ла Хойя. – А что касается Трампа... Вместо того, чтобы строить стену, Трамп должен оказать помощь Мексике, чтобы они могли встать на ноги".

45-летний Оскар Де ла Хойя завершил карьеру в 2009 году. Он – олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов. Чемпион мира во второй полулегкой (версия WBO, 1994), легкой (версия WBO, 1994—1995; версия IBF, 1995), первой полусредней (версия WBC, 1996—1997), полусредней (версия WBC, 1997—1999; версия WBC, 2000), первой средней (версия WBC, 2001—2003 и 2006—2007; версия WBA, 2002—2003) и средней (версия WBO, 2004) весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории (1997—1998) по версии журнала "Ринг". Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions.