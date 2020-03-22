Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Бывший чемпион мира по боксу во время карантина стал зарабатывать по 20 тысяч долларов в день

22 марта, 21:10

Вадим Авдасев

Майк Тайсон отвечает на сообщения посетителей, создавая небольшие видео

Во время карантина из-за коронавируса звезды спорта продолжают находить себе разнообразные занятия. Так, мы писали, что знаменитый французский велогонщик Пино создал Instagram для козы и поит ее "пивом". А легендарный американский боксер Майк Тайсон пожинает плоды своей известности и зарабатывает в другой сфере.

Тяжеловес нашел способ заработка в интернете, сообщает TMZ Sports. Боксер получает по 300 долларов с каждого сообщения, которое отправляет в программе Cameo. Суть приложения в том, чтобы фанаты получали видеосообщения от своих любимых знаменитостей. В последнее время приложение обрело особую популярность. Таким образом, благодаря новой программе, Тайсону удается зарабатывать около 20 тысяч долларов в день. К слову, ранее Майк говорил, что не боится смерти.

Реклама

Узнайте, почему гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон отказался от теста на коронавирус.

Читайте также, как прыгун с шестом запрыгнул на свой балкон. Француз развлекался у себя во дворе.

Смотрите, как Майк Тайсон тренировался с теннисисткой Сереной Уильямс

Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин бокс заработки Майк Тайсон коронавирус

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Хочу вам признаться. Я болен. Это новый вирус": Усик сделал заявление о своем состоянииБокс
"Кумир, легенда или ватный веселун": реакция соцсетей на скандал с именем УсикаБокс
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавируса
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавирусаБокс
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутата
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутатаБокс
"Я не боюсь умереть от коронавируса": легенда бокса спасает свою страну от мародерстваБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...