Бывший чемпион мира по боксу во время карантина стал зарабатывать по 20 тысяч долларов в день

Во время карантина из-за коронавируса звезды спорта продолжают находить себе разнообразные занятия. Так, мы писали, что знаменитый французский велогонщик Пино создал Instagram для козы и поит ее "пивом". А легендарный американский боксер Майк Тайсон пожинает плоды своей известности и зарабатывает в другой сфере.

Тяжеловес нашел способ заработка в интернете, сообщает TMZ Sports. Боксер получает по 300 долларов с каждого сообщения, которое отправляет в программе Cameo. Суть приложения в том, чтобы фанаты получали видеосообщения от своих любимых знаменитостей. В последнее время приложение обрело особую популярность. Таким образом, благодаря новой программе, Тайсону удается зарабатывать около 20 тысяч долларов в день. К слову, ранее Майк говорил, что не боится смерти.

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Видео: Twitter

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