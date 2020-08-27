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Бывший чемпион-рецидивист должен был боксировать с украинцем, но сел в тюрьму

27 августа, 22:05

Елена Павлова Елена Павлова

Судья выразил надежду, что это заставит Бронера задуматься

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Эдриэн Бронер (33-4-1, 24 КО) снова отличился за боксерским рингом. 31-летний боец по прозвищу "Проблема" приговорен к семи дням тюремного заключения. Ранее мы сообщали, что скандальный американский боксер задержан полицией.

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Суд Кливленда приговорил Эдриэна к семи дням тюремного заключения за нарушение условий своего условного двухлетнего наказания по делу двухлетней давности, когда он был обвинен в сексуальных домогательствах к женщине в ночном клубе города – сообщает Cleveland.com. Судья выразил надежду, что это заставит Бронера задуматься после того, как марте он был арестован за вождение в состоянии опьянения.

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Стоит отметить, что с раннего возраста Бронер является частым гостем в отделениях полиции. На данный момент у него более 20 подтвержденных случаев нарушения закона: ограбления, драки, избиения, вождение в нетрезвом виде, шантаж.

Эдриэн Бронер/Фото cleveland.com
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Эдриэн Бронер/Фото cleveland.com

Возможным следующем соперником Бронера может стать Иван Редкач. Бой украинца с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях был запланирован на октябрь 2019 года. Но так и не состоялся. В июле 2020-го украинский полусредневес избил боксерскую грушу с изображением экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях и предложил ему пари.

"Эдриэн Бронер, теперь ты моя боксерская груша. Кстати, мне нужна новая твоя фотография. Эту я просто разорвал. Эдриен, я ставлю 25 тысяч долларов на то, что смогу нокаутировать твою задницу за 6-7 раундов", – написал Редкач на странице в Instagram.

После этого боксеры регулярно угрожают друг другу в будущем бою, но контракта на него еще нет. Тем временем скандальный украинский боксер назвал Лукашенко "батькой шакалов" и вынес ему жесткий приговор.

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