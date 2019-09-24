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Бывший чемпион UFC вернется в октагон, чтобы провести свой последний бой

24 сентября, 09:56

Даниэль Кормье завершит карьеру после боя с Миочичем

Даниэль Кормье

Даниэль Кормье / Фото: Instagram

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Экс-чемпион тяжелого и полутяжелого дивизионов абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье вернется в октагон еще один раз. Он хочет провести третий бой со Стипе Миочичем, который в прошлом месяце отобрал у него титул. Ранее мы писали, что Фергюсон пугает Нурмагомедова окровавленными соперниками. 

"Следующий бой станет последним для меня. Это должен быть бой со Стипе Миочичем. Но в любом случае, победа или поражение – это будет последний бой в карьере" – сказал Даниэль

В первом поединке, который прошел на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвертом раунде.

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Ранее мы сообщали о позорной выходе Конора Макгрегора в баре, где он ударил старика за отказ выпить производимый Конором виски. "После удара Макгрегора голова болела неделю", – заявил пострадавший.

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UFC Даниэль Кормье Стипе Миочич

Источник: ESPN

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