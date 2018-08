Бывший футболист отправил соперника в нокаут ударом ногой в голову

В США прошел вечер боев смешанного стиля UFC Fight Night 135, в рамках которого случились два ярких нокаута. В одном боец ударил соперника по голове ногой так, будто это был футбольный мяч, а во втором решающим оказался красивый и точный удар кулаком.

Боец смешанного стиля Эрик Андерс, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), нокаутировал Тима Уильямса "футбольным ударом" в голову. В то время, как Уильямс пытался подняться с пола, Андерс нанес сопернику сокрушительный удар ногой в голову. Интересно, что Андерс начинал спортивную карьеру в качестве игрока в американский футбол. Он выступал за университет Алабамы, а после окончания учебы подписал контракт с "Кливленд Браунс".

