Бывший футболист отправил соперника в нокаут ударом ногой в голову

В США прошел вечер боев смешанного стиля UFC Fight Night 135, в рамках которого случились два ярких нокаута. В одном боец ударил соперника по голове ногой так, будто это был футбольный мяч, а во втором решающим оказался красивый и точный удар кулаком.

Боец смешанного стиля Эрик Андерс, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), нокаутировал Тима Уильямса "футбольным ударом" в голову. В то время, как Уильямс пытался подняться с пола, Андерс нанес сопернику сокрушительный удар ногой в голову. Интересно, что Андерс начинал спортивную карьеру в качестве игрока в американский футбол. Он выступал за университет Алабамы, а после окончания учебы подписал контракт с "Кливленд Браунс".

Replay if you wanna see a different angle of the KO from Anders #UFCLincoln pic.twitter.com/pOWDlLBTdk — Prime Bam Childress (@fearthe_beard11) 26 августа 2018 г.

Американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Джеймсом Виком. Встреча завершилась в первом раунде после мощного правого оверхэнда от Гэтжи. Таким образом, теперь на его счету две победы и два поражения. Поединок прошел в легкой весовой категории, чемпионом которой является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Напомним, что Нурмагомедов 6 октября проведет бой с легендарный бойцом Конором Макгрегором.

Ранее мы писали, что в США боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. Кертис Харпер отказался от поединка с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга в знак протеста из-за маленького гонорара.

Ранее мы писали, что бой в ММА едва не завершился трагедией из-за рефери. Судья поединка не заметил, что один из бойцов потерял сознание и не сопротивляется.

Напомним, что недавно бывший игрок в американский футбол Грег Харди нокаутировал соперника за 17 секунд. Спортсмен, выступавший в NFL за "Каролину" и "Даллас", победил американца Тебариса Гордона.