Бывший именитый соперник Ломаченко попытается вернуться на вершину

Гильерме Ригондо

Среди немалого количества шоу 8 февраля выделяется вечер бокса в американском городе Аллентаун, что в штате Пенсильвания на востоке страны. Главным событием здесь будет бой за звание чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе "бантам" до 53,53 кг. За вакантный титул поспорят кубинец Гильерме Ригондо и Либорио Солис – венесуэлец, проживающий в Панаме. К слову, сегодня в Киеве украинец Артем Далакян будет защищать звание чемпиона мира.

39-летний Ригондо был чемпионом мира по нескольким версиям, но в основном в весе "супербантам" (до 55,2 кг). Единственное поражение в 20 боях на профессиональном ринге он потерпел от украинца Василия Ломаченко в декабре 2017 года. Но тогда Гильерме ради боя с Ломом пришлось подняться сразу на две весовые категории – до Super featherweight (до 59 кг), из-за чего он чувствовал себя не в своей тарелке.

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Соперник кубинца, живущего во Флориде, был чемпионом мира в весе Super flyweight (до 52,1 кг). Позже Либорио поднялся на одну весовую категорию. Всего в карьере 37-летнего Солиса было 36 боев, из которых он 30 выиграл. Эксперты отдают предпочтение Ригондо, но будет это досрочная победа или по очкам, узнаем позже.

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