Бывший претендент нокаутирован в андеркарте боя Джошуа – Руис

Поединок бывшего соперника Джошуа и Уайлдера продлился всего три раунда

Бывший двукратный претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе американец Эрик Молина проиграл бронзовому призеру Олимпиады-2016 хорвату Филипу Хрговичу, обладающему титулом интернационального чемпиона WBC. Поединок состоялся в андеркарте мегареванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который состоится сегодня в Саудовской Аравии. Джошуа – Руис смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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Бой продлился только три раунда. Сперва во втором Молина побывал в нокдауне, но быстро встал и сигнализировал рефери, что был удар ниже корпуса. Тем не менее, в следующей трехминутке Хрговичу снова отправил Молину на канвас, тот долго размышлял, вставать ему или нет, и в итоге не успел подняться на ноги до отсчета рефери.

Отметим, что в программе вечера еще один мегапоединок – бывший соперник Владимира Кличко Александр Поветкин встретился с жертвой Александра Усика Майклом Хантером. Онлайн Поветкин – Хантер уже доступен на нашем сайте.

Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

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