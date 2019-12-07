Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Бывший претендент нокаутирован в андеркарте боя Джошуа – Руис

7 декабря, 21:45

Поединок бывшего соперника Джошуа и Уайлдера продлился всего три раунда

Бывший двукратный претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе американец Эрик Молина проиграл бронзовому призеру Олимпиады-2016 хорвату Филипу Хрговичу, обладающему титулом интернационального чемпиона WBC. Поединок состоялся в андеркарте мегареванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который состоится сегодня в Саудовской Аравии. Джошуа – Руис смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Читайте также: Расписание трансляций реванша Джошуа – Руис

Реклама

Бой продлился только три раунда. Сперва во втором Молина побывал в нокдауне, но быстро встал и сигнализировал рефери, что был удар ниже корпуса. Тем не менее, в следующей трехминутке Хрговичу снова отправил Молину на канвас, тот долго размышлял, вставать ему или нет, и в итоге не успел подняться на ноги до отсчета рефери.

В тренде
Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реванша

Отметим, что в программе вечера еще один мегапоединок – бывший соперник Владимира Кличко Александр Поветкин встретился с жертвой Александра Усика Майклом Хантером. Онлайн Поветкин – Хантер уже доступен на нашем сайте.

Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Эрик Молина видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Где и когда смотреть
Где и когда смотреть "Столкновение в дюнах": расписание трансляций реванша Джошуа – РуисБокс
Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реванша
Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реваншаБокс
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британца
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британцаБокс
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...