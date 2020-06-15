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Бывший соперник Кличко требует освободить всех афроамериканцев от уплаты налогов в США

15 июня, 11:09

Олег Люлька Олег Люлька

Боксер-супертяж Брайант Дженнингс поддержал идею своего знаменитого соотечественника рэпера Ice Cube

Знаменитый американский боксер Брайант Дженнингс поддержал идею своего соотечественника рэпера Ice Cube освободить афроамериканцев от уплаты налогов в США. "Расизм дорого обходится. Черные в Америке должны быть освобождены от всех налогов на следующие 462 года. Это помогло бы начать покрывать ущерб, который нанесла нам Америка. Мы все свои счета уже оплатили", – заявил ранее музыкант.

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"Когда у тебя есть знания, никто ничего с тобой не сделает. Я обеими руками и ногами поддерживаю предложение Ice Cube", – написал 35-летний боксер Брайант Дженнингс в своем Instagram

INSTAGRAM

Брайант Дженнингс

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Брайант Дженнингс / Фото: Instagram

Брайант Дженнингс и Владимир Кличко

Брайант Дженнингс и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Напомним, что в США уже несколько недель продолжаются протесты против расизма. Участников акции объединил лозунг Black Lives Matter (Черные жизни важны). Митинги начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда – один из полицейских прижал мужчину к земле коленом и надавил ему на шею, после чего Флойд скончался.

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Отметим, что в свое время Брайант Дженнингс, ратующий за отмену налогов для афроамериканцев, претендовал на титулы IBF, IBO, WBO и WBA, которыми владел Владимир Кличко. Но американец проиграл украинцу в 2015 году единогласным решением судей. Та победа, к слову, стала последней в карьере Кличко-младшего.

Добавим, что накануне в США полиция убила еще одного афроамериканца, вспыхнули новые протесты: фото и видео с места событий.

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США протесты расизм боксер Брайант Дженнингс

Источник: isport.ua

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