Бывший соперник Кличко требует освободить всех афроамериканцев от уплаты налогов в США

Знаменитый американский боксер Брайант Дженнингс поддержал идею своего соотечественника рэпера Ice Cube освободить афроамериканцев от уплаты налогов в США. "Расизм дорого обходится. Черные в Америке должны быть освобождены от всех налогов на следующие 462 года. Это помогло бы начать покрывать ущерб, который нанесла нам Америка. Мы все свои счета уже оплатили", – заявил ранее музыкант.

Читайте также: В США "боец UFC" расстрелял женщин и мужчин возле бара

"Когда у тебя есть знания, никто ничего с тобой не сделает. Я обеими руками и ногами поддерживаю предложение Ice Cube", – написал 35-летний боксер Брайант Дженнингс в своем Instagram

INSTAGRAM

Реклама Брайант Дженнингс / Фото: Instagram

Брайант Дженнингс и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Напомним, что в США уже несколько недель продолжаются протесты против расизма. Участников акции объединил лозунг Black Lives Matter (Черные жизни важны). Митинги начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда – один из полицейских прижал мужчину к земле коленом и надавил ему на шею, после чего Флойд скончался.

Реклама

Читайте также: Бывший соперник Владимира Кличко Дженнингс призвал Усика приготовиться поглощать удары от Чисоры

Отметим, что в свое время Брайант Дженнингс, ратующий за отмену налогов для афроамериканцев, претендовал на титулы IBF, IBO, WBO и WBA, которыми владел Владимир Кличко. Но американец проиграл украинцу в 2015 году единогласным решением судей. Та победа, к слову, стала последней в карьере Кличко-младшего.

Добавим, что накануне в США полиция убила еще одного афроамериканца, вспыхнули новые протесты: фото и видео с места событий.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама