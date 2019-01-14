Бывший соперник Ломаченко вернулся на ринг и победил нокаутом в первом раунде

Сегодня, 13:37

Ригондо больше года не боксировал, но это не помешало ему победить малоизвестного соперника


Кубинский экс-чемпион мира, двукратный победитель Олимпийских игр Гильермо Ригондо (18-1, 12 KO), который не выходил в ринг с момента поражения украинцу Василию Ломаченко (12-1, 9 КО) в декабре 2017 года, размялся на малоизвестном Джованни Дельгадо (16-9, 9 КО) из Мексики, уничтожил того в первом раунде.

Уже со стартовых секунд боя Ригондо принялся избивать Дельгадо. На последних секундах раунда кубинец зажал мексиканца к канатам, пробил левым кроссом и попал точно в челюсть. Дельгадо рухнул на канвас.

Рефери Джек Рейсс принялся отсчитывать, но вскоре убедился, что продолжить поединок андердог не сможет. После боя Ригондо заявил, что "зрители еще ничего толком и не видели", а также пообещал вскоре добраться до неких "ранее небитых бойцов и всех тех, у кого есть титул".

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко следующий бой может провести с россиянином. Украинец в апреле будет драться за титул чемпиона IBF.

Ранее мы рассказывали, что Василий Ломаченко возглавляет рейтинг украинских спортсменов в соцсетях.
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vringe.com

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