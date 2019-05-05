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Бывший тренер Владимира Кличко: "Украинец больше не вернется на ринг"

5 мая, 14:10

Джонатон Бэнкс рассказал, что много общался с Кличко до его ухода из спорта и уверен, что украинец не передумает

Джонатон Бэнкс и Владимир Кличко
Джонатон Бэнкс и Владимир Кличко. Фото: Getty Images

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс отметил, что украинский боксер не возобновит карьеру. Ранее появлялась информация о том, что спортсмен может вернуться на ринг за 80 миллионов евро, которые ему предлагает стриминговая платформа DAZN.

"Кличко – деловой человек. Он не возобновит карьеру, – отметил Бэнкс в интервью YouTube-каналу FightHype. – Мы общались перед его уходом из спорта. Он оставил в ринге все, что хотел бы оставить. Я поддержал бы его на 100 процентов в любом случае. Он долго думал об этом решении. Прежде чем его принять, он сказал, что должен быть уверен в том, что не вернется. Он не хочет быть тем, кто потом бы сказал, что, мол, я возвращаюсь. Владимир много лет был лицом тяжелого веса, у него было много ненавистников. Теперь люди хотят, чтобы он вернулся и опять представлял дивизион".

Напомним, что весной 2017 года Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого украинец долго размышлял о реванше, но в итоге завершил карьеру.

Как сообщалось ранее, "Владимир сказал, что начнет думать о возвращении в ринг за 100 млн долларов". Об этом заявил его брат Виталий Кличко, который позже выступил уже с новым заявлением: "Мы слышим о 120 миллионах".

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Тег тренер, боксер, Владимир Кличко, Джонатон Бэнкс

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СЭ

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