Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Бывший владелец пояса WBC: "Для Ломаченко это бой для поддержания формы"

31 августа, 14:39

Майки Гарсия прокомментировал предстоящий поединок Ломаченко - Кэмпбелл

Майки Гарсия

Майки Гарсия / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в четырех категориях американец Майки Гарсиа поделился мнением о поединке за вакантный титул WBC в легком весе между украинским чемпионом по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и обязательным претендентом из Британии Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО). Мы ведем онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Напомним, что последним владельцем титула WBC, который будет разыгран в субботу, был именно Майки, который принял решение оставить его вакантным и подняться на две категории выше в полусредний вес, чтобы сразиться с Эрролом Спенсом.

"Я думаю, Ломаченко победит. Он дерется за оставленный мной пояс. Это нормально. Это бой для поддержания формы, я так понимаю. Я уверен, Лома победит. Бросьте, это легкий бой для него. Он не хотел ждать многие месяцы без боев, и он подрался с тем, кого ему предложили. Кого предложит ему Боб Арум, с тем он и должен драться", – заявил Гарсия.

Именно с Гарсией долгое время хотел встретиться Ломаченко, но бой так и не состоялся.

Как мы писали ранее, эксперты дают 87 процентов на успех Ломаченко в бою с Кэмпбеллом. Коэффициент на победу украинского боксера равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Василий Ломаченко Майки Гарсия Люк Кэмпбелл

Источник: vringe.com

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весеБокс
Ломаченко встретил Поветкина накануне своего боя
Ломаченко встретил Поветкина накануне своего бояБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаута
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаутаБокс

Новости партнеров

Loading...