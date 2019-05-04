Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд

На Хайден Панеттьери поднял руку актер Брайан Хикерсон. Его упрятали за решетку и выпустили под залог в 50 тысяч долларов

Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон. Фото: Getty Images

Голливудская актриса, бывшая невеста и мать дочки украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери пострадала от рукоприкладства своего нового бойфренда, коллеги Брайана Хикерсона. Об этом сообщает издание TMZ.

Родные знаменитости были не в восторге от ее жениха: под его влиянием она стала пропадать в ночных заведениях и выпивать. Кроме того, близкие подозревают, что возлюбленный Хайден веселиться за ее счет. Как оказалось, это не единственная проблема. Так, полиция задержала Брайана за то, что тот избил Хайден. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Голливуда. Пара отдыхала в клубе, когда Хикерсон начал вести себя агрессивно и цепляться к спутнице. Очевидцы заявили, что заметили на коже актрисы следы побоев. Позже актера выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Это не первый случай, когда Брайан распускает руки. Как-то он выпивал в компании отца и, не в силах себя контролировать, накинулся на пожилого мужчину с кулаками.

Примечательно, что сейчас дочь Кличко и Панеттьери Кайя-Евдокия находится с отцом в Украине. Актриса давно не видела дочь. По словам родных знаменитости, она считает, что так будет лучше для девочки.

Как сообщалось ранее, Энтони Джошуа сделал заявление относительно повторного боя с Владимиром Кличко. "Это беспроигрышный вариант", – сказал британец.

Также сообщалось, что братья Кличко слышат о 120 миллионах долларов: Виталий назвал главное условие для нового боя Владимира с Джошуа.

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