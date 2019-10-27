Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходить

Орион Старр / Фото: Instagram

Реклама

Порноактриса Орион Старр, которую на самом деле зовут Ребекка Бриггман, провально стартовала в смешанных единоборствах. На турнире Bellator в Коннектикуте она потерпела поражение от Элизы Рид.

Читайте также: боец UFC Конор Макгрегор посетил Киев 22 октября 2019 года.

Бой был завершен в первом раунде, за 12 секунд до его завершения. Судья поединка зафиксировал технический нокаут.

Бриггман после боя заявила, что собирается продолжить карьеру в ММА.

"Бой проигран, но война еще не окончена. Спасибо, Bellator, за невероятную возможность. Отличный бой с Элизой Рид. Уверена, что я еще выйду в октагон. Я голодна до новых боев. Мой профессиональный дебют – это невероятный опыт", – написала девушка у себя в Instagram.

Орион Старр после боя

До боя на турнире Bellator Старр провела два любительских поединка по правилам MMA и одержала две победы.

Кстати, цыганскому Королю мало реслинга, он хочет захватить мир ММА. Фьюри хочет попробовать себя и в других видах спорта.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова рассказала о поведении одиозного британского боксера Тайсона Фьюри:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама