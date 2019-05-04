Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"Че, клюет?": Василия Ломаченко испугалась рыба в украинской Венеции

4 мая, 14:09

Украинский чемпион показал, как отдыхает после лучшего нокаута в мировом боксе

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Instagram

Чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), чей нокаут в поединке с Энтони Кроллой был признан лучшим в мировом боксе в апреле, позволил себе немного расслабиться, выбравшись на природу. В сети появилось видео рыбалки Хайтека, на которую он выбрался в украинской Венеции, как называют Вилково в Одесской области. Правда, с клевом Василию не очень повезло. Рыба его "испугалась". На фрагменте, попавшем в интернет, напарник Ломаченко спрашивает у Васи, забросившего спиннинг: "Че, клюет?". На что легендарный боксер отвечает: "Неа. Здесь рыбы нет".


Василий Ломаченко на рыбалке

Как сообщалось ранее, другой легендарный украинский боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко провел ночь с Ленноксом Льюисом в Лас-Вегасе. При этом легендарный британец напомнил украинцу, кто победил в их битве титанов 16 лет назад. Аккурат в тот момент, когда Виталий снимал селфи-видео, в кадр попал поседевший Льюис, который произнес: "Я – чемпион!".

Между тем уже считанные недели остаются до дебюта в супертяжелом весе друга Василия Ломаченко и возможного "наследника" Виталия Кличко – Александра Усика. Напомним, 25 мая в США его ждет бой с Карлосом Такамом.


Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег рыбалка, бокс, Василий Ломаченко

Вы сейчас просматриваете новость " "Че, клюет?": Василия Ломаченко испугалась рыба в украинской Венеции". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Днепровского полицейского приговорили к пожизненному за убийство

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

7 причесок, которые сделают вас моложе

Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

«Хорошо, что я не занял первое место»: Ержан Максим

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Почему загадочная Ямальская воронка исчезла

Модные женские платья. Только трендовые фасоны

Датчик открытия окна или двери — безопасность нового уровня

Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

Сегодня, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

2 мая, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

2 мая, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"

1 мая, 17:27

20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Наталья Сумская празднует день рождения: яркие роли актрисы