"Че, клюет?": Василия Ломаченко испугалась рыба в украинской Венеции

Украинский чемпион показал, как отдыхает после лучшего нокаута в мировом боксе

Василий Ломаченко. Фото: Instagram

Чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), чей нокаут в поединке с Энтони Кроллой был признан лучшим в мировом боксе в апреле, позволил себе немного расслабиться, выбравшись на природу. В сети появилось видео рыбалки Хайтека, на которую он выбрался в украинской Венеции, как называют Вилково в Одесской области. Правда, с клевом Василию не очень повезло. Рыба его "испугалась". На фрагменте, попавшем в интернет, напарник Ломаченко спрашивает у Васи, забросившего спиннинг: "Че, клюет?". На что легендарный боксер отвечает: "Неа. Здесь рыбы нет".

Василий Ломаченко на рыбалке

Как сообщалось ранее, другой легендарный украинский боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко провел ночь с Ленноксом Льюисом в Лас-Вегасе. При этом легендарный британец напомнил украинцу, кто победил в их битве титанов 16 лет назад. Аккурат в тот момент, когда Виталий снимал селфи-видео, в кадр попал поседевший Льюис, который произнес: "Я – чемпион!".

Между тем уже считанные недели остаются до дебюта в супертяжелом весе друга Василия Ломаченко и возможного "наследника" Виталия Кличко – Александра Усика. Напомним, 25 мая в США его ждет бой с Карлосом Такамом.

Бокс. Усик – Такам

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Источники: Сегодня|Спорт , XSport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.