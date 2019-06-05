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"Чего мне бояться?": Ломаченко объяснил, почему рискнет всем, что у него есть, в бою с олимпийским чемпионом

5 июня, 13:24

Украинский боксер на поединок с Люком Кэмпбеллом 31 августа выставляет оба своих чемпионских пояса

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: AFP

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) объяснил, почему решил поставить оба свои пояса на кон боя против Люка Кэмпбелла (20-2,18 КО) за вакантный титул WBC. Напомним, поединок двух олимпийских чемпионов Лондона-2012 – Ломаченко и Кэмпбелла – состоится в последний день лета на родине соперника Василия, в Великобритании.

"Даже в прошлом поединке было так. Я – чемпион по двум версиям и я выставляю два пояса. Это мое личное решение, мне оно самому нравится, – заявил в интервью своему Youtube-каналу Ломаченко. – Оно придает тебе больше мотивации, во время боя поднимается адреналин. В то же время, так и должно быть. Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле".

Как Ломаченко избивал в своем последнем бою Кроллу


Как мы писали ранее, другого знаменитого украинского бойца Александра Усика лишили второго пояса, оставив ему необычный статус – чемпиона в отпуске. За титул WBC, отобранный у украинца, поспорят Кшиштоф Гловацки и Майрис Бриедис. Их бой пройдет 15 июня.

Также сообщалось, что Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел. Легендарный украинец заинтриговал своих поклонников, озвучив идею встречи в ринге с животным.

Смотрите, как во время отдыха Василий Ломаченко "распугал" рыбу под Одессой

Василий Ломаченко на рыбалке

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Тег Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл

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Сегодня|Спорт

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