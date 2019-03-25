Человек-амфибия: Усик обмыл премию спортсмена года
Получив награду лучшего спортсмена Украины, знаменитый боксер ушел под воду
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к переходу в супертяжелый вес. Сделав небольшой перерыв для получения премии Спортсмен года в Украине, Усик вернулся к тренировочному процессу.
Еще на уикенде Усик получал награду от беременной Лилии Подкопаевой и сверкал в компании своей красавицы супруги Екатерины на торжественном мероприятии.
Усик со своей супругой и промоутером. Фото K2Ukraine
Усик с Подкопаевой и наградой. Фото Instagram
А уже в понедельник появилось видео с нового тренировочного занятия Александра Усика – на сей раз в бассейне, где он погружается под воду и надолго задерживает дыхание. Автор съемки сопровождал этот процесс возгласами в адрес чемпиона: "Человек-амфибия!", "Человек-амфибия!".
Как сообщалось ранее, Усик договорился о дебютном для себя бое в супертяжелом весе с 38-летним камерунцем Карлосом Такамом, за плечами которого 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Поединок должен был бы состояться 18 мая в Чикаго.
Однако позже сопромоутер Усика Эдди Хирн заявил, что драться 18 мая Александру уже не выгодно: его бой, скорее всего, перенесут на 17 мая.
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