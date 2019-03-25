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Человек-амфибия: Усик обмыл премию спортсмена года

Сегодня, 17:07

Получив награду лучшего спортсмена Украины, знаменитый боксер ушел под воду

Водные процедуры Усика
Водные процедуры Усика. Фото: Instagram
Человек-амфибия: Усик обмыл премию спортсмена года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ee/f73/5c98eef73c4a4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ee/f73/5c98eef73c4a4.png Бокс Получив награду лучшего спортсмена Украины, знаменитый боксер ушел под воду

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к переходу в супертяжелый вес. Сделав небольшой перерыв для получения премии Спортсмен года в Украине, Усик вернулся к тренировочному процессу.

Еще на уикенде Усик получал награду от беременной Лилии Подкопаевой и сверкал в компании своей красавицы супруги Екатерины на торжественном мероприятии.

Усик со своей супругой и промоутером. Фото K2Ukraine

Усик с Подкопаевой и наградой. Фото Instagram

А уже в понедельник появилось видео с нового тренировочного занятия Александра Усика – на сей раз в бассейне, где он погружается под воду и надолго задерживает дыхание. Автор съемки сопровождал этот процесс возгласами в адрес чемпиона: "Человек-амфибия!", "Человек-амфибия!".

Как сообщалось ранее, Усик договорился о дебютном для себя бое в супертяжелом весе с 38-летним камерунцем Карлосом Такамом, за плечами которого 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Поединок должен был бы состояться 18 мая в Чикаго. 

Однако позже сопромоутер Усика Эдди Хирн заявил, что драться 18 мая Александру уже не выгодно: его бой, скорее всего, перенесут на 17 мая.

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Тег бокс, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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