Чемпион еле вложился: Постол и Рамирес взвесились перед сражением за два титула

29 агуста в Лас-Вегасе пройдет чемпионский бой за два титула в первом полусреднем весе между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем поясов WBO и WBC, американцем Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО). Ранее Постол и Рамирес провели дуэль взглядов, а накануне на арене The Bubble at MGM Grand прошла процедура взвешивания участников боксерского вечера.

Реклама

Читайте также: "Провел 100 раундов спаррингов": Рамирес убеждал украинца, что готов убрать его с дороги

И Хосе Рамирес, и Виктор Постол уложились в лимит первого полусреднего дивизиона – 63,5 кг. Американский чемпион показал 63,41 кг, украинский боец оказался совсем немного легче – 63,36 кг.

Мы также рассказывали, как перед чемпионским боем украинец Постол угрожает сопернику.

"Рамирес – грязный боец. Он держит удар. Пропускает, но все равно идет вперед. Нужно грамотно с ним боксировать, ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах, не вязаться. Когда он вяжет, устаешь очень сильно. Я дам ему бой. Ведь Матиссе тоже следующий бой рассчитывал боксировать с Мэнни Пакьяо. Но… не срослось. Я понимаю, что это, возможно, мой последний шанс боксировать за два пояса и стать чемпионом", – заявил Виктор.

Реклама Хосе Рамирес и Виктор Постол/Фото Top Rank Boxing

Напомним, что это уже третья попытка провести этот многострадальный бой. изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса.

Смотрите также, как украинский боксер Артем Далакян защитил чемпионский пояс

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама