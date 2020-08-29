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Чемпион еле вложился: Постол и Рамирес взвесились перед сражением за два титула

29 августа, 09:39

Елена Павлова Елена Павлова

Украинец оказался немного легче своего оппонента

29 агуста в Лас-Вегасе пройдет чемпионский бой за два титула в первом полусреднем весе между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем поясов WBO и WBC, американцем Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО). Ранее Постол и Рамирес провели дуэль взглядов, а накануне на арене The Bubble at MGM Grand прошла процедура взвешивания участников боксерского вечера.

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И Хосе Рамирес, и Виктор Постол уложились в лимит первого полусреднего дивизиона – 63,5 кг. Американский чемпион показал 63,41 кг, украинский боец оказался совсем немного легче – 63,36 кг.

Мы также рассказывали, как перед чемпионским боем украинец Постол угрожает сопернику.

"Рамирес – грязный боец. Он держит удар. Пропускает, но все равно идет вперед. Нужно грамотно с ним боксировать, ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах, не вязаться. Когда он вяжет, устаешь очень сильно. Я дам ему бой. Ведь Матиссе тоже следующий бой рассчитывал боксировать с Мэнни Пакьяо. Но… не срослось. Я понимаю, что это, возможно, мой последний шанс боксировать за два пояса и стать чемпионом", – заявил Виктор.

Хосе Рамирес и Виктор Постол/Фото Top Rank Boxing
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Хосе Рамирес и Виктор Постол/Фото Top Rank Boxing

Напомним, что это уже третья попытка провести этот многострадальный бой. изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса.

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боксеры взвешивание Хосе Рамирес Виктор Постол
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