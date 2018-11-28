Чемпион мира Артем Далакян: "Дочка говорит: "Папа, почему после боя на тебе нет ни одного синяка"

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинец Артем Далкян рассказал о своей семье, как его дочери относятся к занятию отца, чем он занимается в свободное от тренировок время и вспомнил, как дрался в подростковом возрасте. Добавим, что Далакян 15 декабря будет проводить вторую защиту чемпионского пояса. Ранее Артем рассказал о подготовке к бою против Грегорио Леброна.

- Расскажите о своей семье, кто болеет за вас в первом ряду?

- У меня большая семья – жена и трое детей. Три девочки – старшей 8 лет, средней 5 и младшей два годика. Неважно, где они находятся, в зале или дома у телевизора, я знаю, что они смотрят и по-любому переживают. Точно также, как и мама с папой. Мама даже убегает в другую комнату, потом прибегает обратно. Грубо говоря, просмотр бокса у нее как челночный бег (улыбается). А девочки мои всегда перед боями говорят: "Папа. смотри аккуратно, мы же тебя ждем!" Девочки – это мой стимул, потому что хочется быть чемпионом в их глазах. И они гордятся. И я буду стараться подольше быть в звании чемпиона мира, чтобы они больше гордились.

- Вам проще, когда они смотрят бой по телевизору или у ринга?

- Я отношусь к этому нормально, даже если они будут в зале. Потому что знаю: у меня своя работа и я должен ее выполнить. А они, что в зале, что дома переживают одинаково. Это не мешает, но и не скажу, чтобы что-то прибавило.

- А не запрещали вначале девочкам смотреть – все-таки папу иногда бьют?

- Знаете, мне дочка старшая говорит: "Пап, а почему ты приходишь домой после боя и на тебе нет ни оного синяка (тьфу-тьфу)? Ты что вообще не боксируешь? Хотя я смотрю, что боксируешь". А я говорю: "Видишь, я хорошо тренируюсь и не пропускаю". То есть, слава Богу, что все так проходит без травм, без сечек и хорошо заканчивается... для меня".

- Часто родители хотят, чтобы дети пошли по их стопам. Как вы относитесь к женскому боксу?

- Пусть девочки-боксеры не обижаются, но мне не нравится женский бокс. Девочки должны быть, например, гимнастками. Или выбирать другие, женские виды.

- А ваши дочки чем-то занимаются?

- Две дочки ходят на художественную гимнастику.

- Тяжело быть папой троих девочек?

- Да (смеется). Хотя мне не очень сложно, наверное, сложнее жене. Я приезжаю после сборов, когда прошел бой и у меня есть месяц отдыха и все им позволяю. Супруга даже иногда кричит на меня: давай, ну чего ты их не воспитываешь. Но это же девочки! Как мне с ними наладить этот момент?! А жене тяжело.

- Приехали, привезли кучу подарков...

- Да (смеется).

- Косички им плетете?

- Вообще легко! Вот супруга уехала по делам и два дня я был с детьми сам. На гимнастику надо ж гульку сделать и сделал без проблем. Ну, конечно, мне подсказывала дочка. Даже сфоткал, жене отправил, говорю – смотри и учись (улыбается).

- И готовите тоже?

- Готовить нет, поедем где-то покушаем.

- А что сами любите покушать?

- Мясо, шашлыки. Для меня мясо – это все.

- Он прекрасно готовит, – добавил промоутер Артема Дмитрий Елисеев. – Мы были на сборах в Тисовце и он угощал все.

- Это, наверное, в крови, потому что я – армянин. И шашлыки хорошо готовлю. Какая кухня ближе? Вообще, я в Украине живу, и это кухня мне ближе, она мне подходит и нравится. Когда домой к родитеям в Днепр приезжаю, по праздникам мама делает там долму – нашу армянскую кухню.

- А хорошего вина по праздникам можете себе позволить?

- Да-да, под мясо красное вино.

- Как отмечаете победы?

- С семьей дома. На два-три дня выезжаем, гуляем. Посещаем разные детские мероприятия.

- Видела, что вы играли в пейнтбол?

- Это у меня день рождения был летом и хотелось придумать что-то новое. Придумали поиграть в пейнтбол. На таком азарте ты сначала не чувствуешь, как в тебя попадают, а на следующий день да – синяки были.

- Есть что-то, чего вы не можете делать по контракту, чтобы не травмироваться? Например, прыгать с парашютом?

- Это даже не по контракту, просто ты сам себя бережешь. И должен все понимать. Хочешь – прыгай! Но потом, не дай Бог, ты станешь инвалидом. Делай что хочешь, но должен понимать для чего ты тренируешься и боксируешь. Ты знаешь, что есть люди, которые отвечают за тебя, но и ты отвечаешь за них. Ты в компании. Нужно понимать, что ты серьезный спортсмен и должен отвечать за свои поступки.

- Помимо бокса, за какими еще видами спорта следите?

- Смотрю борьбу, UFC. Я разносторонний, нравятся гонки, люблю быстро ездить.

- До какой максимальной скорости разгонялись?

- 240 км/ч.

- В Украине?

- Да.

- Где вы такую дорогу нашли?

- (Улыбается). Это дорога из Киева на Харьков.

- В жизни не приходилось использовать боксерские навыки?

- Драться на улице? Это раньше было, когда был подростком. А потом – нет, если что – извините, я не прав и уходишь. А раньше – да, дрался, но это нормально, все дети дерутся. Лет до 16, наверное. Причины? Были разные.

- А вас легко было спровоцировать?

- Тогда, наверное, да. Но чем старше становишься, понимаешь, что оно того не стоит. А в 5-7 классах, конечно, только дай повод подраться.

- Приходили домой побитым?

- Да, приходил (смеется).

- Что говорила мама?

- Мама говорила – зачем ты рубашку порвал?! (смеется) Или брюки, или вообще там все.

- Одежду сами потом зашивали?

- Нет.

Ранее Артем Далакян поделился прогнозом на бой Гвоздик – Стивенсон, а также рассказал о Ломаченко.

Также Артем и вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев рассказали трудностях с объединительным боем и назвали желанного соперника.