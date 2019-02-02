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Чемпион мира Энтони Джоуша наконец-то нашел соперника: бой состоится в США 1 или 8 июня

Вчера, 11:05

Британский супертяжеловес в Нью-Йорке встретится с непобедимым американцем

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа. Фото: AFP
Чемпион мира Энтони Джоуша наконец-то нашел соперника: бой состоится в США 1 или 8 июня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/55c/cab/5c555ccab294d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/55c/cab/5c555ccab294d.jpg Бокс Британский супертяжеловес в Нью-Йорке встретится с непобедимым американцем

Команды чемпиона WBA, IBF и WBO британца Энтони Джошуа и американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера пришли к принципиальному соглашению по поводу поединка этих боксеров. Бой состоится на нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден" и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN. Наиболее вероятной датой проведения является 1 июня, однако рассматривается также дата 8 июня.

Как сообщает The Ring, промоутеру Эдди Хирну пришлось отменить намеченный на 13 апреля бой Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли", поскольку руководство стадиона было заинтересовано в поединке Джошуа только против трех боксеров: Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри или Диллиана Уайта. Хирну не удалось договориться ни с одни из них, поскольку все трое остались недовольны предлагаемым гонораром.

Ранее мы писали, что польский супертяжеловес эффектно нокаутировал экс-претендента на чемпионский пояс. Адам Ковнацки продлил победную серию до 19 боев подряд.

Кстати, в недавнем интервью Энтони Джошуа сравнил Владимира Кличко с Терминатором. Британский боксер вспомнил самый сложный бой в своей карьере.

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Тег бокс, Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер

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AllBoxing

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