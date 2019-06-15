Чемпион мира по боксу арестован за домашнее насилие

Маркус Браун ворвался в дом своей бывшей, после чего та вызвала полицию. Спортсмен ушел, не дожидаясь копов

Маркус Браун. Фото: Instagram

Американский боксер Маркус Браун, имеющий титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA, арестован из-за домашнего насилия. Как отмечает издание BoxingScene, Браун был взят под стражу в среду за нарушение предписания, запрещающего ему приближаться к своей бывшей подруге и их дочери. Этот арест стал для боксера четвертым за последние 18 месяцев после разрыва с сожительницей.

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Согласно материалам дела, Браун ворвался в дом своей бывшей 22 мая, после чего та вызвала полицию. Маркус покинул дом до появления сотрудников правопорядка. В среду 28-летний боксер предстал перед судом и был освобожден под залог в 5000 долларов. Новое слушание суда по делу Брауна назначено на 12 августа.

Напомним, что в прошлом году абсолютный чемпион мира по боксу угрожал зарезать свою девушку. Бывший американский боксер Джермен Тейлор тогда также был арестован за домашнее насилие. Он обвинил девушку в измене, побил ее и ударил головой о стену.

Напомним, что в субботу состоится чемпионский поединок с участием украинского боксера Артема Далакяна. Бой пройдет в Киеве на вертолетной площадке. Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

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