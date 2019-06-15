Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Чемпион мира по боксу арестован за домашнее насилие

15 июня, 11:02

Маркус Браун ворвался в дом своей бывшей, после чего та вызвала полицию. Спортсмен ушел, не дожидаясь копов

Маркус Браун
Маркус Браун. Фото: Instagram

Американский боксер Маркус Браун, имеющий титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA, арестован из-за домашнего насилия. Как отмечает издание BoxingScene, Браун был взят под стражу в среду за нарушение предписания, запрещающего ему приближаться к своей бывшей подруге и их дочери. Этот арест стал для боксера четвертым за последние 18 месяцев после разрыва с сожительницей.

Полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии Бриедис – Гловацки и Дортикос – Табити: когда начало и где смотреть

Согласно материалам дела, Браун ворвался в дом своей бывшей 22 мая, после чего та вызвала полицию. Маркус покинул дом до появления сотрудников правопорядка. В среду 28-летний боксер предстал перед судом и был освобожден под залог в 5000 долларов. Новое слушание суда по делу Брауна назначено на 12 августа.

Напомним, что в прошлом году абсолютный чемпион мира по боксу угрожал зарезать свою девушку. Бывший американский боксер Джермен Тейлор тогда также был арестован за домашнее насилие. Он обвинил девушку в измене, побил ее и ударил головой о стену.

Напомним, что в субботу состоится чемпионский поединок с участием украинского боксера Артема Далакяна. Бой пройдет в Киеве на вертолетной площадке. Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег боксер, Маркус Браун

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион мира по боксу арестован за домашнее насилие". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

BoxingScene

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Назван самый полезный суп

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Как восстановить печень

«Не могу выбрать между мужем и любовником»

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

СССР мог проиграть войну, если бы высадки в Нормандии не было?

7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

В городе распродажа компактного кондиционера Arctic Аir

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

13 июня, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

"Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины в Одессе

13 июня, 14:02

Поединок за первый трофей сезона состоится 28 июля

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Он хочет стать миллионером: забивной бразилец, которого ведет "Динамо", выдвинул условия "Трабзонспору"

12 июня, 13:53

Бруно Дуарте, на счету которого девять голов в прошлом сезоне, озвучил размер желаемой зарплаты

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Убийство мальчика: в полиции сообщили, из какого оружия стреляли
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь