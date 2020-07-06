Чемпион мира по боксу назвал точную дату ближайшего боя с украинским претендентом

Первым из украинских боксеров, кто будет биться за титул чемпиона мира после длительного простоя, будет Виктор Постол. 36-летний боец из Великой Дымерки, что на Киевщине, встретится с чемпионом по версиям WBC и WBO в весе до 63,5 кг Хосе Рамиресом. Недавно Постол перед боем пригрозил чемпиону мира из США.

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Встречу боксеров уже дважды переносили из-за коронавируса, хотя изначально она должна была состояться в Китае еще 1 февраля. Теперь же наступила ясность, надеемся, окончательная. Была неточная информация, что бой намереваются провести в первой половине августа, но ее не подтверждали официально. Теперь дату назвал 27-летний американец:

"Я пытаюсь приблизительно оставаться в своем весе. Ведь бой должен состояться в последнюю субботу августа – 29-го числа. Так что у нас есть еще восемь недель для подготовки. Хотя на самом деле я тренируюсь с ноября: готовился к февральскому поединку. Затем поединок отменили и я месяц отдыхал. Потом тренировался пять недель, а бой снова перенесли. А теперь мы вернулись и уже получили дату".

Правда, пока что нет точного места проведения "файта". А пару дней назад Постол сходил в Лос-Анджелесе к звезде Мухаммеда Али.

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В июне Постол в Лос-Анджелесе встретил земляка и знаменитого тренера и готовится к чемпионскому бою.

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Видео: Twitter

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