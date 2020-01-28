Чемпион мира по боксу вызвал Макгрегора в октагон: ответ Конора не заставил себя долго ждать

Промоутер чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда Боб Арум подтвердил, что его подопечный готов в поединку против экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
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"Кроуфорд согласен драться с Конором в октагоне. Даже готов сначала дать ему бой по правилам ММА, а потом провести бой по правилам бокса. Он – действительно жесткий парень, у которого есть опыт борьбы, а не такой парень как Мэйвезер. Флойд – просто великий боксер. Так что посмотрим. Теперь они должны принять вызов", – сказал Арум.
Ответ менеджера Макгрегора Аудье Аттара не заставил себя долго ждать.
"Раньше Арум критиковал наш бой против Мейвезера, а теперь сам решил вступить в игру. Они поняли, что Конор денежная машина в боевых видах спорта. Он главная звезда в ММА и боксе. Мы уважаем Арума, но ему нужно подождать в очереди, и мы обязательно к нему вернемся", – заявил Аттар в интервью FightHype.
Кстати, Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.
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