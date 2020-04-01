Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чемпион мира по боксу заявил о потере близких людей из-за пандемии коронавируса

1 апреля, 14:24

Вадим Авдасев

Энтони Джошуа советует высоко держать голову, несмотря на испытания

Пандемия коронавируса приносит неприятности многим людям, независимо от возраста и занятия. Вчера о потере близких людей рассказал чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа. К слову, недавно Джошуа назвал Усика лучшим боксером поколения.

30-летний британец обратился к людям со словами поддержки, сообщив, что COVID-19 его также затронул. Правда, кто конкретно умер, Энтони не сказал:

"Людям, которые переживают коронавирус, я желаю скорейшего выздоровления, потому что понимаю, что это не шутка. Тем, кто пострадал и потерял близких из-за коронавируса, хочу сказать: держите голову высоко. Я также потерял людей, близких к моему боксерского залу, близкого друга, друзей моих друзей. Это серьезно, когда этот вирус подбирается к твоему дому. Даже такой бунтарь, как я, старается делать правильные вещи и придерживается рекомендаций врачей".

Неделю назад Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встречался, сдал положительный тест на коронавирус.

Читайте о том, что промоутер Джошуа нашел положительное влияние коронавируса на спорт.

Смотрите, как Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса-младшего в Саудовской Аравии

Реклама

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс потери чемпион мира коронавирус Энтони Джошуа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавирусаБокс
У боксера по прозвищу
У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отецБокс
"Я не боюсь умереть от коронавируса": легенда бокса спасает свою страну от мародерстваБокс
"Экономике будут вилы. Почему мы не говорим о водке?": Усик выплеснул все эмоции по коронавирусуБокс
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...