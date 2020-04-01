Чемпион мира по боксу заявил о потере близких людей из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса приносит неприятности многим людям, независимо от возраста и занятия. Вчера о потере близких людей рассказал чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа. К слову, недавно Джошуа назвал Усика лучшим боксером поколения.

30-летний британец обратился к людям со словами поддержки, сообщив, что COVID-19 его также затронул. Правда, кто конкретно умер, Энтони не сказал:

"Людям, которые переживают коронавирус, я желаю скорейшего выздоровления, потому что понимаю, что это не шутка. Тем, кто пострадал и потерял близких из-за коронавируса, хочу сказать: держите голову высоко. Я также потерял людей, близких к моему боксерского залу, близкого друга, друзей моих друзей. Это серьезно, когда этот вирус подбирается к твоему дому. Даже такой бунтарь, как я, старается делать правильные вещи и придерживается рекомендаций врачей".

Неделю назад Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встречался, сдал положительный тест на коронавирус.

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Видео: Reuters

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