Чемпион мира по версии WBC Расселл защитил титул в бою с Диасом
Судьи единогласно отдали победу действующему обладателю титула
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг) американец Гэри Расселл-мл. (29-1, 17 КО) победил проспекта-соотечественника Джозефа Диаса (26-1, 14 КО). Претендент "проспал" стартовый раунд – Расселл был гораздо активнее и быстрее: бросал молниеносные комбинации, работал через джеб.
В дальнейшем чемпион чаще налегал на левые через руку (оба – левши), а Диас сосредоточился на обработке корпуса, пытался навязать бой на ближней дистанции. Претендент работал первым номером, но часто сближался без удара. Чемпион же иногда застаивался на месте, в том числе и возле канатов. Но большинство раундов все же уходило в копилку Расселлу, который выбрасывал гораздо больше ударов.
В чемпионских раундах Диас попытался вырвать победу, потрепал чемпиона в последнем раунде и вынудил чаще обычного инициировать клинчи. Но этого катастрофически не хватило для победы. Вердикт судей – 115:113, 117:111 и 117:111 – все в пользу Расселла-младшего.
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