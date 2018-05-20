Чемпион мира по версии WBC Расселл защитил титул в бою с Диасом

Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг) американец Гэри Расселл-мл. (29-1, 17 КО) победил проспекта-соотечественника Джозефа Диаса (26-1, 14 КО). Претендент "проспал" стартовый раунд – Расселл был гораздо активнее и быстрее: бросал молниеносные комбинации, работал через джеб.

В дальнейшем чемпион чаще налегал на левые через руку (оба – левши), а Диас сосредоточился на обработке корпуса, пытался навязать бой на ближней дистанции. Претендент работал первым номером, но часто сближался без удара. Чемпион же иногда застаивался на месте, в том числе и возле канатов. Но большинство раундов все же уходило в копилку Расселлу, который выбрасывал гораздо больше ударов.

В чемпионских раундах Диас попытался вырвать победу, потрепал чемпиона в последнем раунде и вынудил чаще обычного инициировать клинчи. Но этого катастрофически не хватило для победы. Вердикт судей – 115:113, 117:111 и 117:111 – все в пользу Расселла-младшего.

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