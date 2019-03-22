Чемпион мира Уайлдер – о возвращении Кличко: "Сейчас у него есть только имя"
Деонтей Уайлдер не советует Владимиру Кличко боксировать с ним
Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелой категории американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) по просьбе Metro.co.uk прокомментировал возможное возвращение в бокс бывшего многолетнего гегемона дивизиона украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО). Уайлдер дал понять, что допускает возвращение 42-летнего коллеги, но не верит, что из этого получится что-нибудь путное.
"Для начала нам нужно увидеть, что Владимир из себя представляет. Пускай возвращается и покажет себя", – призывает Уайлдер. – "Послушайте, когда Кличко дрался с Джошуа, он вернулся после двухлетнего простоя и многое потерял, так что должен восстановить свои позиции. Сейчас у него есть только имя, но в какой-то момент наступает момент, когда ты уже не тот боец, каким привык быть".
"Когда ты возвращаешься, то должен сделать это полноценно", – настаивает американец. – "Особенно, против такого чувака, как я, потому что я выхожу в ринг не для игр. Я выхожу убивать. И, если честно, я даже не думаю, что он захочет со мной драться. Кличко много раз мог провести со мной бой, но никто никогда не упоминал моего имени, потому что они знают, какое это тяжелое испытание".
Ранее мы писали о беспроигрышной комбинации Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда. За возобновление карьеры Владимиру дают уже вдвое больше прежнего. Ответ Стального Молота прозвучит до конца марта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион мира Уайлдер – о возвращении Кличко: "Сейчас у него есть только имя"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перед Кличко – "Проблема": официально назван следующий соперник Деонтея Уайлдера
Стало известно, против кого Деонтей будет 18 мая защищать свой титул чемпиона WBC
Беспроигрышная комбинация Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда
За возобновление карьеры Владимиру дают уже вдвое больше прежнего. Ответ Стального Молота прозвучит до конца марта
Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри"
Владимир, которому пообещали миллиард, уже возобновил тренировки в Конча-Заспе
В честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу
На экраны вышел фильм с рыжим грызуном по имени Кличко. Украинский боксер: "Для меня это честь"