Чемпион на карантине: бой за титул WBO отменен из-за коронавируса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе американец Джеймел Херринг заразился коронавирусом. 2 июля Херринг должен был проводить вторую защиту титула против пуэрториканца Джонатана Окендо, но теперь их поединок будет отложен на неопределенное время, сообщает boxingscene.com.
"На прошлой неделе у меня был положительный результат на COVID-19", – написал Херринг в своем Twitter. "Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что я чувствую себя хорошо и буду находиться в изоляции, пока не выздоровею. Моя защита титула WBO в легком весе против Джонатана Окендо будет перенесена в ближайшее время".
Скорее всего, этот поединок заменит бой между бывшим соперником Василия Ломаченко Хосе Педрасой и Миккелем Леспьером. Бой должен был состояться 18 июня, но был перенесен на 14 июля после того, как у менеджера Леспьера обнаружили коронавирус.
Накануне в боксе при пустом зале определили первого чемпиона мира времен коронавируса. Первая же защита чемпионского пояса Молиной оказалась неудачной. Джошуа Франко одержал победу единогласным решением судей.
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