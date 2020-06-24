Чемпион на карантине: бой за титул WBO отменен из-за коронавируса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе американец Джеймел Херринг заразился коронавирусом. 2 июля Херринг должен был проводить вторую защиту титула против пуэрториканца Джонатана Окендо, но теперь их поединок будет отложен на неопределенное время, сообщает boxingscene.com.

"На прошлой неделе у меня был положительный результат на COVID-19", – написал Херринг в своем Twitter. "Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что я чувствую себя хорошо и буду находиться в изоляции, пока не выздоровею. Моя защита титула WBO в легком весе против Джонатана Окендо будет перенесена в ближайшее время".

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Скорее всего, этот поединок заменит бой между бывшим соперником Василия Ломаченко Хосе Педрасой и Миккелем Леспьером. Бой должен был состояться 18 июня, но был перенесен на 14 июля после того, как у менеджера Леспьера обнаружили коронавирус.

Накануне в боксе при пустом зале определили первого чемпиона мира времен коронавируса. Первая же защита чемпионского пояса Молиной оказалась неудачной. Джошуа Франко одержал победу единогласным решением судей.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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