Чемпион по караоке: в Сети создали крутое видео с поющим Тайсоном Фьюри

В Сети не перестают обсуждать нашумевшую песню чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе. Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде, а до этого дважды отправлял соперника в нокдаун.

После боя Фьюри взял микрофон и прямо с ринга запел знаменитую песню Дона Маклина "American Pie". Ее подхватили все присутствующие в ринге, зрители на трибунах и даже 88-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

В Сети создали ролик, объединив фрагменты песни в исполнении Фьюри из разных мест и в итоге получилась крутое видео. "Чемпион по караоке" – подписали под видео.

Ранее мы писали, что Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик. Фьюри намерен сначала провести бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру. Украинец же останется у разбитого корыта.

Тем не менее, отец Тайсона уверен: "Бой Фьюри с Джошуа никогда не состоится: никто не даст полмиллиарда". Джон Фьюри расхваливает своего сына как лучшего боксера современности.

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