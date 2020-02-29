Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Чемпион по караоке: в Сети создали крутое видео с поющим Тайсоном Фьюри

29 февраля, 17:10

Британский боксер развеселил публику после боя с Деонтеем Уайлдером

В Сети не перестают обсуждать нашумевшую песню чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе. Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде, а до этого дважды отправлял соперника в нокдаун.

После боя Фьюри взял микрофон и прямо с ринга запел знаменитую песню Дона Маклина "American Pie". Ее подхватили все присутствующие в ринге, зрители на трибунах и даже 88-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

В Сети создали ролик, объединив фрагменты песни в исполнении Фьюри из разных мест и в итоге получилась крутое видео. "Чемпион по караоке" – подписали под видео.

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Ранее мы писали, что Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик. Фьюри намерен сначала провести бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру. Украинец же останется у разбитого корыта.

Тем не менее, отец Тайсона уверен: "Бой Фьюри с Джошуа никогда не состоится: никто не даст полмиллиарда". Джон Фьюри расхваливает своего сына как лучшего боксера современности.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Тайсон Фьюри

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского боя
Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского бояБокс
Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесов
Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесовБокс
Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака
Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса БурсакаБокс
Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-Вегасе
Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-ВегасеБокс
Завалить монстра: полное видео боя-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе
Завалить монстра: полное видео боя-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри в Лас-ВегасеБокс
"Я был готов уйти на щите": Уайлдер попал в больницу после мегабоя с Фьюри, но хочет вернутьсяБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...