Чемпион России по боксу, которого не пустили в Украину, сломал нос росгвардейцу

Георгий Кушиташвили / Фото: Twitter

Чемпион России по боксу 2015 и 2018 годов в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан в Москве, когда с другом забирал наркотики. По данным источника телеграм-канала Baza, сотрудники Росгвардии увидели, как 24-летний Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной в столице России. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, как спортсмены снимают закладку.

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Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос. Позже он рассказал, что целил не в нос, а в челюсть. В свертке, который нашли у Кушиташвили, оказалось чуть меньше грамма неизвестного вещества. По предварительным данным, это был кокаин. Помимо статьи за нападение на правоохранителя, боксеру теперь грозит 228-я статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

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Интересно, что в 2017 году Георгий Кушиташвили был включен в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове, но государственная пограничная служба Украины не впустила его на территорию страны по причине нарушения государственной границы в районе Крыма. Кушиташвили принимал участие в чемпионате мира 2019 года. По данным boxrec, на данный момент в любительском боксе одержал 41 победу и потерпел 11 поражений.

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