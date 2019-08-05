Энди Руис / Фото: AFP

Чемпион-толстяк Энди Руис купил шикарный дом на гонорар за победу над Джоуша https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8%20%D0%A0%D1%83%D0%B8%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8%20%D0%A0%D1%83%D0%B8%D1%81 2019-08-05T21:13:00+03:00 Бокс Американский боксер обзавелся новым шикарным жилищем

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис-младший показал свой шикарный особняк. Новое жилище включает в себя огромную территорию, бассейн и теннисный корт. Сумма покупки пока неизвестна. Ранее сообщалось, что его гонорар за бой с Энтони Джошуа составил более 5 миллионов долларов.

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

Недавно мы писали, что Криштиану Роналду потерял более миллиона на продаже особняка своему бывшему одноклубнику. Португальский футболист сделал существенную скидку партнеру по национальной команде Пепе. Интересно, что пере этим Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора. Появилось фото виллы Криштиану в испанской Марбелье – с бассейном и кинотеатром.

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Первый поединок между Джошуа и Руисом прошел 1 июня в Нью-Йорке, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF (2016-2019), WBA (2017-2019) и WBO (2018-2019). Это был первый поединок за пределами Великобритании для Джошуа. Его промоутер Эдди Хирн заявил, что бой-реванш пройдет в Великобритании. Поединок планировали провести в Кардиффе.

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В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 – нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 – нокаутом) и потерпев одно поражение.

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

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