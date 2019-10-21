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Чемпион-толстяк Энди Руис похудел к реваншу против Джошуа

21 октября, 16:45

Американский боксер готовится защищать титул чемпиона мира

Энди Руис

Энди Руис / Фото: AFP

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец с мексиканскими корнями Энди Руис рассказал о подготовке к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа и признался, что скинул пять килограмм. Напомним, бой Руис – Джоуша пройдет в 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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"Меня заперли в клетке, чтобы я мог быть животным внутри ринга. Думаю, это был план тренера, но это хорошая идея. У Джошуа будут некоторые хитрости в рукаве, но и мы подготовились.

Сначала было довольно тяжело из-за перепада высот. Мы бегали по горам и делали много разных упражнений.

Похудев на 5 кг, я стану лучшим бойцом. Я буду быстрее на ногах. Это сделает меня сильнее и быстрее, тем более, что Джошуа на ринге будет бегать от меня. Тренировки идут по графику, я буду в отличной форме", – цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, что Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Добавим, что и сам Джошуа после первого поражения в карьере решил изменить свою форму и лишился раскачанной мускулатуры, чем испугал своих фанатов. Британец объяснил изменения в телосложении большим количеством боксерских тренировок.

Посмотрите, на что Руис потратил гонорар за победу над Джошуа:

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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бокс Энтони Джошуа Энди Руис

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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