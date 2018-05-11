Чемпион UFC: "Если кто-то и может перейти из бокса в MMA, то это Ломаченко"

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти-Джей Диллэшоу, которому предстоит защищать титул 4 августа на UFC 227 в Лос-Анджелесе (США) в реванше с Коди Гарбрандтом, рассказал о тренировках в лагере украинца Василия Ломаченко, а также высказал мнение о перспективах "Хайтека" в ММА.

Напомним, что уже в эту субботу Василий попробует завоевать титул чемпиона в третьей весовой категории, встретившись с обладателем пояса WBA в легком дивизионе венесуэльцем Хорхе Линаресом.

Ранее был представлен особый пояс IBF для боя Ломаченко – Линарес. Подобные пояса делают для определенных исторических боев, чтобы ознаменовать битву лучшего с лучшим.

"Я недавно побывал в его лагере, в этот раз мы не спарринговали. Но мы потренировались вместе с ним и его тренерами, и я провел спарринг с его товарищем по команде. Ломаченко как всегда в отличной форме. 12 мая ожидаю увидеть от него впечатляющую победу над Хорхе Линаресом.

"Переход Ломаченко в ММА возможен, если он уделит этому время. Овладеть навыками борьбы и джиу-джитсу сложнее, чем научиться ударке, это мое личное мнение. Ему будет тяжело, но он очень атлетичный и одаренный человек. Если кто-то и может перейти из бокса в MMA, то это Ломаченко", – заявил Диллэшоу.

Ранее Ломаченко сделал комплимент своему сопернику и признал, что бой будет для него нелегким. Тем не менее, украинец намерен побеждать, чтобы вписать свое имя в историю бокса.

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.