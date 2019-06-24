Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко

24 июня, 13:04

Генри Сехудо мечтает о поединке двух олимпийских чемпионов

Сехудо вызвал на бой Ломаченко
Сехудо вызвал на бой Ломаченко. Фото: Twitter

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо опубликовал пост в Twitter, где порассуждал о возможном противостоянии с чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко. 

Сообщение 32-летнего Сехудо было реакцией на победу бойца MMA Артема Лобова в поединке против бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6.

"Если боец MMA смог побить бывшего чемпиона по боксу, то каким будет бой олимпийских чемпионов?" – написал Сехудо, затегировав Ломаченко. В ответ на это 31-летний украинец отправил gif-изображение побитого бойца. 

Сехудо не остался в стороне и напомнил Ломаченко о его поражении в поединке с мексиканцем Орландо Салидо в 2014-м.

"Мы все помним, чем кончилось твое сражение с мексиканским воином", – написал он.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 8 июня Сехудо победил бразильца Марлона Мораеша и завоевал титул чемпиона организации в легчайшем дивизионе. До этого американец становился чемпионом в наилегчайшем весе.

Как и Ломаченко, Сехудо успешно выступал и в любительском спорте. Он становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе, в то время, как на счету украинца два олимпийских золота по боксу. Ломаченко – чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Как мы писали ранее, WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл. Команды боксеров заверили WBC, что успеют полюбовно договориться до среды, 26 июня, и именно столько времени Совет им выделил. Ожидается, что поединок Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону встречи будут стоять пояса WBC, WBO и WBA в легком весе.

Смотрите, как рыбачит Ломаченко


Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, смешанные единоборства

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за бывшего Пэлтроу

"Отказал в проезде льготнику – штраф 2550 грн": новый закон

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 09:26

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Вчера, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Вчера, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

22 июня, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

В Украине ввели новый вид надбавки к зарплате бюджетникам

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь