Чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко

Генри Сехудо мечтает о поединке двух олимпийских чемпионов

Сехудо вызвал на бой Ломаченко. Фото: Twitter

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо опубликовал пост в Twitter, где порассуждал о возможном противостоянии с чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

Сообщение 32-летнего Сехудо было реакцией на победу бойца MMA Артема Лобова в поединке против бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6.

"Если боец MMA смог побить бывшего чемпиона по боксу, то каким будет бой олимпийских чемпионов?" – написал Сехудо, затегировав Ломаченко. В ответ на это 31-летний украинец отправил gif-изображение побитого бойца.

Сехудо не остался в стороне и напомнил Ломаченко о его поражении в поединке с мексиканцем Орландо Салидо в 2014-м.

"Мы все помним, чем кончилось твое сражение с мексиканским воином", – написал он.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 8 июня Сехудо победил бразильца Марлона Мораеша и завоевал титул чемпиона организации в легчайшем дивизионе. До этого американец становился чемпионом в наилегчайшем весе.



Как и Ломаченко, Сехудо успешно выступал и в любительском спорте. Он становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе, в то время, как на счету украинца два олимпийских золота по боксу. Ломаченко – чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Как мы писали ранее, WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл. Команды боксеров заверили WBC, что успеют полюбовно договориться до среды, 26 июня, и именно столько времени Совет им выделил. Ожидается, что поединок Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону встречи будут стоять пояса WBC, WBO и WBA в легком весе.

Смотрите, как рыбачит Ломаченко



Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

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