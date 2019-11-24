Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Чемпион в четырех весах: Лео Санта Крус завоевал очередной пояс в андеркарте боя Уайлдер – Ортис

24 ноября, 06:48

Мексиканский боксер единогласным решением судей победил Мигеля Флореса

/ Фото: Getty Images

Завершились бои андеркарта поединка между непобедимым американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Уайлдер – Ортис смотреть можно на нашем сайте с помощью онлайн-трансляции. Перед главным поединком вечера состоялся бой Лео Санта Круса (37-1-1) против Мигеля Флореса (24-3-0) за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг).

Лео на протяжении всего боя владел инициативой, а в восьмом с его оппонента еще и сняли очко за постоянные хватания руками. Флорес частенько прибегал к грязным приемчикам, но это его не спасло – единогласное решение судей (115:112, 117:110, 117:110) и 37-я победа Санта Круса. Мексиканец стал чемпионом в четвертой весовой категории!

Round123456789101112Total
Santa Cruz101010101010101010101010120
Flores999999989999107

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

Реклама

Также сегодня должен был состояться еще один титульный поединок в андеркарте, но Хулио Сеха не сумел вписаться в лимиты весовой категории, поэтому его встреча с Брэндоном Фигероа не имела титульного статуса. Тем не менее боксеры выдали хорошую рубку и вполне справедливо судьи не смогли назвать сегодня проигравшего, присудив ничью. Оценки судей были следующие 115:113 в пользу Фигероа, 116:112 – Сеха и 114:114.

А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

В тренде
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Лео Санта Крус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в Москве
Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в МосквеБокс
Российский
Российский "Отец MMA" избит в Израиле: видео нокаута в бою Харитонов – ВасселлБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс
Боец ММА адским
Боец ММА адским "раскатом грома" уложил соперника на полБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...