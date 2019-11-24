Чемпион в четырех весах: Лео Санта Крус завоевал очередной пояс в андеркарте боя Уайлдер – Ортис

Завершились бои андеркарта поединка между непобедимым американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Уайлдер – Ортис смотреть можно на нашем сайте с помощью онлайн-трансляции. Перед главным поединком вечера состоялся бой Лео Санта Круса (37-1-1) против Мигеля Флореса (24-3-0) за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг).
Лео на протяжении всего боя владел инициативой, а в восьмом с его оппонента еще и сняли очко за постоянные хватания руками. Флорес частенько прибегал к грязным приемчикам, но это его не спасло – единогласное решение судей (115:112, 117:110, 117:110) и 37-я победа Санта Круса. Мексиканец стал чемпионом в четвертой весовой категории!
|Round
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Total
|Santa Cruz
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|120
|Flores
|9
|9
|9
|9
|9
|9
|9
|8
|9
|9
|9
|9
|107
Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.
Также сегодня должен был состояться еще один титульный поединок в андеркарте, но Хулио Сеха не сумел вписаться в лимиты весовой категории, поэтому его встреча с Брэндоном Фигероа не имела титульного статуса. Тем не менее боксеры выдали хорошую рубку и вполне справедливо судьи не смогли назвать сегодня проигравшего, присудив ничью. Оценки судей были следующие 115:113 в пользу Фигероа, 116:112 – Сеха и 114:114.
А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты андеркарте боя Уайлдер – Ортис:
Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере
Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк