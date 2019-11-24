Чемпион в четырех весах: Лео Санта Крус завоевал очередной пояс в андеркарте боя Уайлдер – Ортис

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Завершились бои андеркарта поединка между непобедимым американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Уайлдер – Ортис смотреть можно на нашем сайте с помощью онлайн-трансляции. Перед главным поединком вечера состоялся бой Лео Санта Круса (37-1-1) против Мигеля Флореса (24-3-0) за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг).

Лео на протяжении всего боя владел инициативой, а в восьмом с его оппонента еще и сняли очко за постоянные хватания руками. Флорес частенько прибегал к грязным приемчикам, но это его не спасло – единогласное решение судей (115:112, 117:110, 117:110) и 37-я победа Санта Круса. Мексиканец стал чемпионом в четвертой весовой категории!

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Santa Cruz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Flores 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 107

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

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Также сегодня должен был состояться еще один титульный поединок в андеркарте, но Хулио Сеха не сумел вписаться в лимиты весовой категории, поэтому его встреча с Брэндоном Фигероа не имела титульного статуса. Тем не менее боксеры выдали хорошую рубку и вполне справедливо судьи не смогли назвать сегодня проигравшего, присудив ничью. Оценки судей были следующие 115:113 в пользу Фигероа, 116:112 – Сеха и 114:114.

А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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