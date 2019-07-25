Чемпион WBC попался на употреблении допинга и вместо Усика получит 8-летнюю дисквалификацию

Британский боксер во второй раз в карьере попал в скандал с запрещенными препаратами

Диллиан Уайт. Фото: Reuters

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт провалил тест на допинг перед боем за титул временного чемпиона WBC с колумбийцем Оскаром Ривасом, который состоялся 20 июля, сообщает Boxing Scene. По информации источника, положительный результат показала проба А, которая была взята у Уайта 17 июля. Тест был проведен Британским антидопинговым агентством (UKAD).

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Сообщается, что команда боксера и его промоутер Эдди Хирн знали о результатах допинг-пробы за несколько дней до поединка с Ривасом. Также о проваленном тесте был проинформирован Британский боксерский совет по контролю UKAD, но не команда Риваса и Всемирный боксерский совет, чей пояс был на кону боя. Однако Уайт сразу же подал апелляцию, что дало ему возможность все-таки провести бой.

Интересно, что промоутер британского боксера странным образом высказался об этих обвинениях. Хирн не опроверг информацию о допинге, но заверил, что оба боксера были допущены к бою.

"Я могу подтвердить, что Диллиана Уайта и Оскара Риваса перед их боем тщательно тестировали VADA и UKAD. Обе организации, а также Британский боксерский контрольный совет признали боксеров чистыми", – написал Хирн.

Если подозрения подтвердятся, то Уайту будет грозить восьмилетняя дисквалификация, так как это его второй подобный поступок. Он уже был отстранен от бокса с 2012 по 2014 год из-за употребления запрещенных препаратов.

Как мы писали ранее, за кулисами боя Уайт – Ривас произошла интересная встреча. Британец Беллью, избитый Усиком в ноябре, подкрался к украинцу сзади. Тони приобнял Александра, затем похлопал Усика по щеке и, наконец, отвесил ему комплимент: "Классная у тебя куртка".

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